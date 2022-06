“Es un placer verle jugar”, Puyol también se rinde al talento de Luis Díaz

Carles Puyol, referente del fútbol español y del FC Barcelona, se sumó a los elogios que ha recibido Luis Díaz por su talento.

Para nadie es un secreto que el atacante guajiro ha sorprendido por su nivel demostrado en Liverpool desde que llegó, a principios de 2022, lo que le ha traído múltiples aplausos desde diversos sectores.

Uno de los que sumó su voz al talento del colombiano fue el campeón del Mundo con La Roja en 2010, que se encuentra en Colombia en el lanzamiento de un proyecto de uno de sus patrocinadores.

Elogios de Carles Puyol a Luis Díaz

Como era de esperarse, el español fue preguntado sobre el momento del jugador de Liverpool, el colombiano con mejor desempeño en el exterior en la actualidad.

Sobre él, solamente hubo elogios de parte de Puyol y así lo destacó en charla con el Diario AS Colombia y Caracol Radio.

“Luis Díaz está jugando muy bien, lo he podido ver algunos partidos. Es un jugador dinámico, competitivo, se ve ganador y se ve que disfruta lo que está haciendo. Es un placer verle jugar”, señaló en entrevista publicada por el medio digital.

En la misma publicación, también se refirió a la no presencia de la Selección Colombia en Catar 2022 y de lo que viene para la Tricolor: “No solo con nombres se puede conseguir las cosas, por desgracia no podrán estar en un Mundial. Ahora tiene que reconstruir el equipo y pensar en el siguiente”.

Además, destacó que tiene entendido de la complejidad de avanzar al Mundial en nuestro continente: “No conozco tanto del proceso, sé que para clasificar acá en Sudamérica es complicado y competitivo.