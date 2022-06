Jackson atendió a quienes critican a Néstor Lorenzo por su inexperiencia

Como solo ha sido DT en propiedad una vez y durante poco más de un año, algunos hinchas de ‘la Tricolor’ no recibieron bien la contratación del argentino. Precisamente por eso las palabras de Jackson Martínez antes de la llegada de Néstor Lorenzo a la selección Colombia llamaron la atención, pues le restó importancia a la inexperiencia y destacó sus conocimientos sobre el jugador colombiano.

En la tarde del 2 de junio de 2022, horas antes de que se confirmara oficialmente la llegada de Néstor Lorenzo a ‘la Tricolor’, El Tiempo publicó una entrevista hecha a Jackson. En esta le preguntó por la posibilidad de que el DT argentino tomará las riendas de la selección Colombia. Increíblemente, ‘Cha, Cha, Cha’ apuntó a una de las críticas que muchos hicieron tras saber que Lorenzo es el nuevo DT: su falta de experiencia:

He conocido entrenadores que no tienen experiencia y triunfaron. La experiencia ayuda en muchos aspectos, pero él es un entrenador mundialista. Estamos hablando de alguien que tuvo éxito como jugador, jugó mundiales. Y, aparte, estuvo en dos mundiales como asistente (de José Pékerman). La experiencia es algo que él ya tiene, tal vez no como la cabeza, pero ya tiene experiencia.

Si él es el elegido, tendría ventaja respecto a un entrenador que no conoce nada del país. Ganaría terreno porque muchas cosas no lo tomarían por sorpresa. Entraría a trabajar en cosas que sabe que influirán más, o menos, en los jugadores y en el ambiente.

— Jackson Martínez