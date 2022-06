Óscar Estupiñán no le cerró la puerta a Nacional para el segundo semestre 2022

A lo largo de la temporada 2021-22, el extremo chocoano metió muchos goles en el fútbol portugués y por eso se ganó un lugar en la convocatoria de la selección Colombia para enfrentar a Arabia Saudita. A pesar de esto, él no continuará en el Vitoria Guimaraes y ya lo vinculan con algunos equipos sudamericanos.

Uno de los clubes que intentaría contratarlo sería el ‘Verdolaga’. Por eso, las primeras palabras de Óscar Estupiñán sobre el supuesto interés de Nacional dejaron la puerta abierta a un eventual fichaje.

El 1 de junio de 2022, el portal AS Colombia publicó una entrevista hecha a Estupiñán. En esta le preguntaron por su futuro, pues no continuará en Portugal y se dice que Nacional lo quiere para reforzar su plantilla. Aunque no reveló sí es cierto que el ‘Verde de la Montaña’ lo quiere, no lo descartó:

Siempre me enfoco en el momento, en el ahora. Entonces, yo solo pienso en la Selección para dar lo mejor de mí porque es un sueño que tengo desde niño. El tema de los clubes que han estado interesados se lo dejo a mi represente, yo solo pienso en Colombia. — Óscar Estupiñán

Los números de Óscar Estupiñán en la temporada 2021-22:

A lo largo de la Liga Portuguesa 2021-22, Óscar Estupiñán disputó 28 partidos con el Vitoria Guimaraes. En estos sumó 2183 minutos, metió 15 goles y dio tres asistencias. Además, disputó tres partidos en las copas de Portugal, en los que solo metió un gol. En total, el colombiano finalizó la temporada participando directamente en 19 goles (16 goles y tres asistencias).

