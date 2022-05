David Ospina aún no le contesta al presidente del Napoli sobre su renovación

Ya terminó la temporada para el Napoli, clasificado a la UEFA Champions League tras su buena campaña en la Serie A de Italia. Se está resolviendo la situación de varios jugadores, ya que se especulan posibles salidas. David Ospina pasa por un momento extraño, dada la finalización de su contrato en el próximo mes.

Teniendo en cuenta lo anterior, aún no se conoce la postura del antioqueño de cara a la próxima temporada. Dicen que su próximo destino puede ser el Real Madrid, pero no hay nada claro y en el club napolitano quieren renovarle el contrato.

Aurelio Di Laurentiis, presidente del Napoli, se pronunció ante ello. “Estamos esperando la respuesta de David Ospina, ya que no tiene contrato. No queremos echarlos pero no podemos hacer pujas locas”, fueron las palabras del dirigente hacia La Gazzetta dello Sport.

Está claro que todavía no se ha definido el futuro de Ospina, quien fue la gran figura de su equipo tras atajar en 33 encuentros a lo largo de la temporada, dejando su portería invicta en 13 oportunidades.

