La fenomenal predicción que Luis Fernando Suárez hizo sobre Díaz en 2019

Ahora que está a solo días de jugar la final de la Champions League 2021-22 con el Liverpool, el extremo guajiro está mucho de qué hablar en territorio colombiano , en donde muchos siguen enamoradas de su juego y la humildad que lo caracteriza. Precisamente por eso salió a la luz la acertada predicción de Luis Fernando Suárez sobre la carrera de Luis Díaz. Esta apuntó al nivel al que podría llegar ‘Lucho’ y ocurrió antes de que diera el salto a Europa para jugar con el Porto.

En la tarde del 25 de mayo de 2022, José Luis Chunga dio una entrevista al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En esta le preguntaron si le sorprende el nivel de ‘Lucho’ en el Liverpool, pue compartió muchos años con él en el Junior. El arquero de Alianza Petrolera señaló que no está sorprendido, ya que el guajiro demostraba su potencial desde hace muchos años. Además, contó que Suárez, actual DT de Costa Rica, quien pasó por el ‘Tiburón’ en 2019, predijo que Luis Díaz llegaría a ser de los mejores:

A mí no me sorprende lo de ‘Lucho’ hoy en día. Desde el primer momento en que él llegó al Junior a entrenar, que lo subieron (desde el Barranquilla FC), demostró lo que iba a ser. Voy a contarles una injerencia, que son cosas que no se comentan, pero ya que ‘Lucho’ es el jugador de moda... Cuando el profe Luis Fernando Suárez estaba en Junior, se le acercaba a ‘Lucho’ en las charlas técnicas y le decía - tú vas a ser el mejor jugador del mundo -.

Cuando estaba con nosotros en Junior, él siempre se acercaba a cada jugador y le decía algo. Si llegaba a donde Viera, le decía - eres de gran experiencia y nuestro capitán -. Iba pasando por todos los puestos y cuando llegaba a donde Lucho le decía - si quieres, vas a ser el mejor del mundo -.

Hoy está en ese camino. Para mí, con todo respeto con los jugadores de Europa, que están en un gran nivel, ‘Lucho’ está en el camino de convertirse en un gran jugador. Lo ha demostrado y no le ha quedado grande el reto que la vida le ha dado, estar en el Liverpool.

Está a puertas de conseguir un reto muy importante para él. Y también para nosotros, que estuvimos con él, y todo lo que representa las instituciones y del Barranquilla y del Junior. Porque eso llenaría de mucho orgullo y motivación a todos los chicos que quieren ser como Luis Diaz hoy.

— José Luis Chunga