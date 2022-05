“Disfruto más de una final de Champions que de un Mundial”, Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez se mostró nostálgico por no asistir a la final de la Champions League (Twitter)

Estamos en la semana decisiva de la Champions League. El próximo sábado en Saint-Denis, en el Stade de France, Liverpool y Real Madrid dirimirán quién es el nuevo rey de Europa y todo el mundo está pendiente. Cualquiera quisiera estar allí presente, aunque no todos pueden pagar una boleta y asistir.

Uno que sí puede y suele hacerlo con frecuencia en este tipo de definiciones es Carlos Antonio Vélez. El analista deportivo colombiano saca pecho de estar presente en las últimas finales de Champions, pero en esta no podrá asistir a París. Por ello se mostró melancólico en la columna habitual de Palabras Mayores, asegurando que son días difíciles para él.

Vélez decidió quedarse en el país al coincidir con las Elecciones Presidenciales en su primera vuelta. Para él, el deber está por delante de un placer que vive como ningún otro, incluso por delante de lo que le genera una Copa del Mundo.

“Esta es una semana que extraño, pero hay que quedarse. Así sea un votico, pero uno tiene que cumplir con la responsabilidad. Empieza uno a hacer el curso, ese que durante los últimos 10 años he hecho, de hablar con uno y el otro. Escuchando y viendo. En estos últimos años he vivido de esta fiesta como ninguna. No les niego que disfruto más de una final de Champions que de un Mundial de fútbol y ya tengo 17 mundiales en el lomo”, afirmó Carlos Antonio.

El cronista se ha mostrado abiertamente uribista, por lo que se presume que su voto iría al candidato Federico Gutiérrez. En su columna deportiva suele usar algún tiempo para criticar la campaña de Gustavo Petro, al que le llama El Hombre de las Bolsas.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid?

El duelo decisivo de esta edición de la Champions League lo disputarán el Liverpool y el Real Madrid, a partir de las 2:00pm, hora colombiana, en el Stade de France de París.