Mbappé confesó que habló con el Liverpool para darle un ‘gustico’ a su mamá

Desde que se confirmó que el delantero francés renovó su contrato con el Paris Saint-Germain, él mismo empezó a revelar diferentes situaciones ocurridas antes de que firmara su nuevo contrato. En esta oportunidad, Kylian Mbappé reveló que conversó con el Liverpool antes de renovar con el PSG.

Vea también:

> “No tenía un acuerdo con nadie”, Mbappé desmiente trato previo con Real Madrid

> Benzema subió un terrible ‘indirectazo’ a Mbappé por su no ida al Real Madrid

En la tarde del 23 de mayo de 2022, el medio The Telegraph publicó una entrevista hecha a Mbappé, en la cual le preguntó diferentes aspectos de su polémica renovación con el PSG. Uno de las declaraciones más llamativas apuntó a que, además del Real Madrid, el francés también habló con el Liverpool para llegar a un posible acuerdo de fichaje.

Como era de esperarse, Kylian Mbappé habló de por qué no fichó por el Real Madrid y prefirió quedarse en el PSG. Esto permitió conocer la gran influencia que tuvieron factores ajenos al fútbol en su decisión:

Todo el mundo sabe que quería irme al Real Madrid el año pasado y creo que fue una buena elección irme el año pasado. Pero ahora es diferente porque yo era agente libre.

Era agente libre y era importante retribuir a mi país. Si me hubiera ido me hubiera ido como un gran jugador pero hay una parte sentimental. No creo que mi capítulo esté cerrado. Las cosas no habían terminado para mí en el PSG.

Soy francés y sé que soy importante en el país y cuando eres importante tienes que pensar no solo en el fútbol sino en tu vida. Estaré en Francia después de mi carrera. Me iré de aquí [PSG], estaré con mi familia, mis amigos. Lo único que puedo decir es gracias a toda la afición del Real Madrid y del club porque me dieron todo el cariño. Es increíble porque solo estuve allí una semana cuando tenía 14 años [para entrenar]. Les dije buena suerte para la [final] de la Champions League.

— Kylian Mbappé