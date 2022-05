Wílmar Roldán ‘rompió el silencio’ sobre su designación como cuarto árbitro

Aunque mucho no lo quieren ‘ni cinco’, está claro que el antioqueño es uno de los mejores árbitros del fútbol colombiano y de Suramérica. Precisamente por eso llamó la atención que lo designaran para ser el cuarto colegiado del duelo que el ‘Poderoso’ le ganó al conjunto ‘Asegurador’. Si bien la situación fue extraña, la opinión de Wílmar Roldán sobre su rol como cuarto árbitro del partido Medellín vs. La Equidad demostró que él no tuvo problema alguno con la decisión de la Comisión Arbitral de Dimayor.

En la tarde el 23 de mayo de 2022, dos días después del partido entra el Medellín y La Equidad, el periodista Julián Céspedes contó lo que le dijo Roldán sobre su designación como cuarto árbitro. Según él, el experimentado árbitro no le dio mayor importancia a la designación y la asumió sin problemas.

Acabo de hablar con Wilmar Roldan. Me cuenta que asumió la asignación sin reparo; extraño sí, pero es válido cuando me dice que lo que genera ruido es que no es normal verlo en esa posición. El único juego que podía pitar era Millonarios vs. Bucaramanga, que no tenía equipos antioqueños. — Julián Céspedes

