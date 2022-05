Santos Borré reveló por qué Marcelo Gallardo estaba loco por ‘Lucho’ Díaz

Para nadie es un secreto que, antes de irse al Porto, ‘Lucho’ tuvo posibilidades de llegar al ‘Millonario’. Precisamente por eso, Rafael Santos Borré contó qué pensaba Marcelo Gallardo sobre Luis Díaz cuando quiso llevarlo a River Plate. Y sus palabras llamaron la atención, ya que indicaron que el DT lo veía como un reemplazo para una de las figuras del equipo argentino en aquel momento.

En la tarde del 23 de mayo de 2022, Santos Borré dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron si fue cierto que Gallardo le pidió que convenciera a Díaz de ir a River en 2019. ‘Rafa’ aclaró que ‘el Muñeco’ nunca le pidió, literalmente, que hablara con su compatriota. Sin embargo, contó que el DT sí le hablaba mucho sobre “Luchito”. Además, explicó la razón por la que estaba loco por ficharlo.

No me pidió literalmente que hablara con él. Sí me contó lo que quería. Estuvo hablando conmigo y con ‘Juanfer’ porque le gustaba mucho ‘Luchito’, cómo jugaba y lo que hacía. Siempre tuvo la intención de llevarlo. Además, en ese momento él sentía que era el reemplazo perfecto para el ‘Pity’ Martínez, que se nos acababa de ir. Acabábamos de quedar campeones de la Libertadores y necesitábamos un jugador que nos diera el desequilibrio y la jerarquía que teníamos con el ‘Pity’.

En su momento, Marcelo estuvo muy interesado, eso sí. Lo quiso llevar. Pero las negociaciones con el Junior fueron difíciles. Siento que el camino de Lucho habría sido igual yendo a River o quedándose en Junior. Porque es un jugador increíble y su camino se iba a dar así porque tiene mucho talento. Es un orgullo poderlo tener en nuestra selección.

— Rafael Santos Borré