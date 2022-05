River espera que eliminen a Junior de la Sudamericana para quitarle a Borja

Aunque está muy bien en el Junior, ya que es el goleador y marca la diferencia en cada partido, el cordobés estaría en el radar de varios clubes y por eso no hay que descartar un cambio de aires. De hecho, según información de la prensa argentina, Miguel Borja sería la prioridad de River Plate para reemplazar a Julián Álvarez a mitad de 2022, cuando el delantero argentino partirá al Manchester City.

Vea también:

> Santos Borré reveló por qué Marcelo Gallardo estaba loco por ‘Lucho’ Díaz

> River apunta sus cañones a Diego Valoyes y haría una oferta irrechazable

En la tarde del 23 de mayo de 2022, el Diario Olé de Argentina aseguró que River ya hizo un primer acercamiento para preguntar por la situación de Borja. Según su versión, la intención ser analizar qué tan viable es su contratación:

Además, el reconocido medio también contó que al ‘Millonario’ no le convendría que Junior supere la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Es que, si el delantero cordobés no tiene grandes objetivos en el ‘Tiburón’, sería más fácil convencerlo de cambiar de equipo:

Y eso representaría una traba: el club de Barranquilla le compró el 50% de MB a Palmeiras a fines de 2021 y si continuara con objetivos fuertes en el plano internacional se haría muy difícil intentar negociar por una de sus figuras, que lleva 15 goles en 21 PJ en 2022. Al mismo tiempo, el equipo que dirige el argentino Juan Cruz Real está disputando el cuadrangular semifinal del Apertura colombiano, que termina a mediados de junio, y tiene por delante los cuartos de final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional...

Claro, llegado el caso tampoco sería tan sencilla la operación en el escenario económico: Borja mantiene el salario top que percibía en Palmeiras y para arrancar a negociar River debería ofrecer una cifra que de mínima tendrá que superar los u$s 3.500.000 que pagó por la mitad de su ficha un Junior que históricamente no es un club sencillo para vender jugadores si tienen interés en hacerlo. Propiedad de los Char, políticos y empresarios multimillonarios colombianos, no tienen problemas de caja. Y el CARP lo sabe: ya tuvo una experiencia frustrada cuando intentó llevarse a Luis Díaz en 2019.