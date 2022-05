Santiago Buitrago se hizo sentir y terminó entre los mejores del día en el Giro

Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue uno de los protagonistas de la etapa 12 del Giro de Italia que fue ganada por el italiano Stefano Oldani (Alpecin-Fénix).

La jornada se efectuó entre Parma y Genova con un trayecto de 204 kilómetros en los que hubo tres premios de montaña intermedios que favorecieron las intenciones de los aventureros.

Caleb Ewan dijo adiós al Giro de Italia 2022

El velocista australiano no tomó la salida. El ganador de 5 etapas en 5 participaciones en el Giro, en las que no llegó a terminar la carrera, no se encontraba en su mejor momento de forma, lastrado por la caída que sufrió en la primera jornada.

Santiago Buitrago en la fuga del día

El colombiano se logró filtrar en la escapada de la jornada que fue integrada por 25 corredores, pero la misma se fue desintegrando con el paso de los kilómetros.

Para el tramo final de la fracción, quedaron tres hombres en punta, un grupo de cuatro corredores en persecución a menos de un minuto en donde quedó Buitrago y un tercer colectivo más atrás.

La diferencia entre los punteros y quienes perseguían se mantuvo entre los 40 segundos y el minuto, algo que supieron manejar adelante para llegas a disputar la victoria de etapa.

Dos italianos, Stefano Oldani (Alpecin-Fénix), Lorenzo Rota (Intermaché) y un neerlandés Gijs Leemreize (Jumbo Visma) fueron los tres aventureros que quedaron para definir al ganador del día.

Al final, el más rápido fue Oldani que sacó a relucir su punta de velocidad y con méritos se impuso a sus otros dos compañeros de aventura.

En el siguiente grupo apareció Santiago Buitrago que se animó a rematar en ese grupo y se metió en la quinta posición de la etapa.

Este viernes se desarrollará la etapa 13 entre Sanremo y Cuneo con 150 kilómetros en los que aparecerá un premio de montaña de tercer nivel en la primera parte de la fracción. Jornada para que peleen los velocistas que logren coronar ese puerto o para la fuga.