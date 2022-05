River apunta sus cañones a Diego Valoyes y haría una oferta irrechazable

Diego Valoyes saldría de Talleres de Córdoba si no clasifica a la final de la Copa Argentina 2021 (Archivo Getty Images)

Diego Valoyes podría cambiar de equipo en el fútbol argentino y recalar en River Plate, eso sí, si no llega una oferta del fútbol de Europa.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo está analizando alternativas para reforzar su nómina y allí aparece el colombiano como una opción, de acuerdo con lo que indican algunos medios y periodistas argentinos.

Interés de River Plate en Diego Valoyes

Uno de los periodistas que hizo eco de esa información fue Gian Senatori, que confirmó que sí hay un interés y que están a la espera de que los contacten desde el equipo de la Banda Cruzada.

“Sobre Diego Valoyes puedo comentarles que estuve charlando recién. Por ahora es solo un interés y no pasa de eso. Del lado del jugador están al tanto pero no saben que tan fuerte irá River por él ya que aún no se contactaron con él o su agente. Nada firme al momento”, apuntó el periodista.

Sin embargo, el tema no es tan sencillo debido a los costos. Si bien se dice que el extremo no continuará en Talleres de Córdoba, se habla de que están pidiendo seis millones de dólares por el 70% de su pase, algo que desequilibraría las finanzas de River.

La prioridad en el conjunto de Núñez es un atacante para suplir la salida de Julián Álvarez que parte rumbo al Manchester City.

Valoyes ha tenido un notable rendimiento en sus últimas campañas en el fútbol argentino, al punto que formó parte de varias convocatorias de la Selección Colombia y tuvo la oportunidad de actuar en la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

Durante el presente año lleva nueve partidos jugados con su club y en los mismos ha aportado tres anotaciones.