Mina desató su ‘bronca’ por una dura falta contra un compañero en el Everton

Aunque no está siendo convocado debido a una molestia física, el central colombiano vive con pasión la recta final de la liga inglesa, pues su equipo está peleando por no descender. Esto quedó demostrado con la reacción de Yerry Mina a una falta en Everton vs. Crystal Palace, por Fecha 37 de Premier League 2021-22. Es que el caucano no ocultó su molestia porque a uno de sus compañeros ‘le dieron con todo’.

Llegando al minuto 34 del partido, cuando el marcador estaba 0-1 a favor de Crystal Palace, Jordan Ayew cometió una terrible falta contra Anthony Gordon, jugador del Everton. Como la acción ocurrió cerca del banco de suplentes, Mina reaccionó de inmediato. El colombiano saltó, manoteó, grito y demostró toda su molestia por el juego agresivo del delantero francés, quien, para muchos, debió ser expulsado.

El VAR no apareció y por eso el árbitro solo amonestó a Ayew. Un par de minutos después la acción volvió a dar de qué hablar, ya que el mismo Ayew, quien pudo ser expulsado, anotó el 0-2 en el 36′.

¿Por qué Yerry Mina no jugó?

El pasado 8 de mayo de 2022, Yerry Mina fue titular en el partido de Eveton contra Leicester City. Lastimosamente, solo 18 minutos después del pitazo inicial, fue sustituido porque presentó una molestia física. Tres días después, el 11 del mismo mes, Frank Lampard, DT de los ‘Toffees’, confirmó que el colombiano sufrió una pequeña lesión en la pantorrilla.

Aunque el pronóstico no fue tan malo, Mina ya lleva dos partidos sin ser tenido en cuenta y todo parece indicar que no jugará en la Fecha 38 de la Premier League 2021-22, con la cual finalizará la actual temporada para el Everton.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<