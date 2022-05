En su cumpleaños, Villa se pronunció sobre la denuncia de intento de homicidio

Sebastián Villa, envuelto en un escándalo. Una frase que se repite cada tiempo y habla de lo problemático del desequilibrante jugador colombiano a las órdenes de Boca Juniors. Esta vez la causa es más grave todavía y el futbolista es acusado de violación e intento de homicidio.

Desde que se supo la noticia, el jugador se llamó a silencio, lo mismo que el club xeneize. Sin embargo, en el día de su cumpleaños decidió expresarse, aprovechando un post en sus redes sociales. Allí hizo un símil con el cuento de Caperucita Roja, que según él siempre será culpable el lobo, si solo se escucha la versión de la protagonista.

“Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no? Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños, de apoyo. Dios me los bendiga”, afirmó Villa.

Luego de ello, se conoció que el jugador fue imputado por la justicia argentina. A Villa le llegó la acusación formal por abuso carnal violento y el abogado de la víctima asegura que le podrían dar prisión preventiva mientras avanza la investigación.