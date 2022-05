Viera cree que Luis Díaz hace en Liverpool lo mismo que en Junior, pero mejor

Para nadie es un secreto que el uruguayo estuvo presente desde que ‘Lucho’ dio sus primeros pasos en el Junior hasta que se consolidó y dio el salto al fútbol europeo. Precisamente por eso, es una voz autorizada para analizar la evolución del guajiro, quien la está ‘rompiendo toda’ en el fútbol inglés. Eso fue lo que hizo en esta ocasión, ya que el comentario de Sebastián Viera sobre el nivel de Luis Díaz en el Liverpool apuntó a lo que él hacia como jugador del ‘tiburón’.

En la mañana del 12 de mayo de 2022, Viera fue invitado al programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports y le preguntaron por el presente de ‘Lucho’ Díaz, con quien compartió vestuario en el Junior. El uruguayo destacó el nivel que su excompañero está mostrando en el Liverpool y, además, aseguro que allí solo está haciendo lo que hizo en el Junior, pero en una versión mejorada.

No me sorprende nada lo que está haciendo Luis. Hace lo mismo que hacía acá, pero en versión mejorada. Se anima a hacer todo lo que quiere y es importantísimo tener esa personalidad y ese carácter. Por algo le está yendo como le está yendo. No es fácil, parece fácil porque él lo hace ver fácil, pero no es fácil lo que está logrando.

— Sebastián Viera