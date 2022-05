¿Quedó como un zapato? Amaranto desmintió la versión de Vélez sobre Falcao y el Junior

Como apenas sumó un par de partidos en el FPC, siempre se ha esperado que ‘el Tigre’ finalice su carrera jugando para algún equipo colombiano. En principio, Millonarios sería el equipo que tendría con más ‘chances’ de ficharlo, ya que él es hincha y ha tenido varios guiños con el club. Precisamente por eso llamó la atención que el reconocido periodista caldense lo vinculara con el ‘tiburón’. Sin embargo, Amaranto Perea desmintió a Carlos Antonio Vélez por asegurar que Falcao García estuvo cerca de llegar al Junior y acabó con la ilusión de la hinchada.

El 12 de marzo de 2022, Vélez aseguró que leyó una entrevista hecha a Perea, en la cual dijo que Falcao estuvo cerca de llagar el Junior mientras fue DT. Las palabras del reconocido periodista no tardaron en dar de qué hablar y por eso el Diario El Heraldo de Barranquilla las compartió:

Vi una entrevista que le hicieron a Luis Amaranto Perea (...) Ahí dijo, entre otras cosas, que, cuando él era técnico del Junior de Barranquilla, estuvo a punto de fichar a Falcao, antes de que fuera al Rayo Vallecano. Lo dijo sin despeinarse. Yo, la verdad, no sabía eso, ¿lo sabía usted? Falcao, entonces, estuvo apunto de terminar en el fútbol colombiano, en el Junior. Y no es España, en el Rayo Vallecano. La versión de Luis Amaranto Perea en Bein Sports.

Para profundizar en el tema, El Heraldo contactó a Perea. Sorpresivamente, el exjugador y ahora entrenador aseguró que él nunca dijo que Falcao estuvo cerca de llegar al Junior. Con esto, desmintió a Carlos Antonio Vélez:

Yo no he dicho nunca que Falcao estuvo cerca de llegar. Nunca se ha contemplado, por lo menos estando yo en Junior, que Falcao pudiera llegar. Eso es nuevo para mí. En ningún momento he dicho que Falcao haya estado cerca, porque mentiría, conmigo eso no pasó.

Eso ni siquiera se contempló, por lo cual debe haber alguna confusión, porque nunca hubo un acercamiento. El nombre de Falcao nunca se manejó en las reuniones que tuve con Fuad (Char). Por eso me sorprende un poco que se relacione un poco mi nombre con una posible llegada de Falcao a Junior. Él es un futbolista inalcanzable para cualquier equipo en Colombia. No sé si aunque él baje sus pretensiones económicas algún equipo acá pueda hacerse con sus servicios. Más allá de mi relación con él, ni en la búsqueda del delantero que nos pudiera ayudar a mejorar y a reponer esa ausencia de (Miguel) Borja, el nombre de Falcao nunca se tocó.

— Amaranto Perea