‘LA TRICOLOR’ reserva estadio en USA para un amistoso, pero no encuentra rival

Desde que se confirmó el encuentro de ‘la Tricolor’ contra Arabia Saudita, que va a disputarse en Murcia, España, el 5 de junio de 2022, surgió la duda de si este será el único juego. Precisamente por eso, desde la prensa revelaron que la selección Colombia jugaría un amistoso en Estados Unidos en junio de 2022.

En la tarde del 10 de mayo de 2022, durante la transmisión del programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet aseguró que la FCF reservó un estadio en Estadios Unidos para disputar un amistoso en junio de 2022. Más allá del lugar en dónde va a jugarse, las declaraciones de Bonnet llamaron la atención porque, según él, no habría equipos disponibles para enfrentar a Colombia en esa fecha:

En el Red Bull Arena de New Jersey... Sábado 11 de junio, ‘kick-off’ 7:30 PM. Me dicen que lo reservó alguien cercano a la Federación Colombiana de Fútbol. hay un partido confirmado de la selección que se va a jugar el 5 de junio en Murcia, España, contra arabia Saudita. Seis después estaría el partido, por lo menos el estadio está reservado. Quien me mandó el mensaje me dijo que no se sabe cuál será el rival de Colombia porque no hay selecciones disponibles. Están disponibles Bolivia, Paraguay y Ecuador no quiere jugar contra Colombia