Juan Carlos Osorio ni siquiera ha llegado al FC Juárez y ya le pusieron ‘peros’

Tras su difícil salida del América, el risaraldense no tardó en aparecer como opción para algunos equipos que buscan DT. Aunque todavía no hay fuentes oficiales que lo confirmen, las versiones sobre su al fútbol mexicano empezó a tomar fuerza. Ahora, según información de la prensa, Juan Carlos Osorio estaría cerca de dirigir al FC Juárez y en México ya están poniéndole ‘peros’.

El 10 de mayo de 2022, la prensa mexicana reveló que Osorio estaría muy cerca de llegar al FC Juárez. Uno de los primeros en hacerlo fue el periodista René Tovar, quien utilizó su cuenta de Twitter para entregar la importante novedad.

Último momento, fuentes: Juan Carlos Osorio resolverá en las próximas horas la oferta de Bravos, pero me CONFIRMAN que efectivanente un grande está en el camino... Por cierto, me aseguran que si llega Rafa Puente Jr. Al cargo habría renuncias masivas. Hierve la frontera @ESPNmx

Además de Tovar, el portal Marca México también aseguró que el DT risaraldense llegará a los ‘Bravos’ y entregó detalles de la negociación:

Luego de que salió a la luz la posible llegada de Juan Carlos Osorio al Juárez, la prensa de México analizó la situación. Lo llamativo fue que Osorio ni siquiera ha llegado y ya le pusieron ‘peros’. Fue el periodista Joaquín Beltrán, quien, durante la transmisión del programa ‘Marca Claro MVS’, demostró su sorpresa por la vinculación del DT colombiano con el fútbol mexicano.

Juan Carlos Osorio siempre me pareció un buen entrenador. Pero me sorprende que, después de su experiencia final en México, de cómo salió, que se candidato para un equipo en México. No quiero decir que se fue con una mala reputación, porque no es así. Pero mi percepción de cuando se fue de México es que se fue muy dolido. Se fue con una sensación de que no había logrado los objetivos en el fútbol mexicano. El también estaba muy molesto, ¿te acuerdas de las última conferencias de prensa, los tratos, sus declaraciones y todo eso?

Entonces, en ese momento, mi percepción fue: Juan Carlos Osorio nunca va a regresar a México. Había sonado para otros equipos, pero nunca algo tan fuerte y probable como con Juárez.

— Joaquín Beltrán