James Rodríguez por fin le dedicó unas palabras a Freddy Rincón

La partida del ‘Coloso de Buenaventura’ fue una trágica noticia que conmovió al entorno del fútbol colombiano y ‘de paso’ a todo el país. Debido a esto, los referentes del FPC y de la selección Colombia expresaron su tristeza y enviaron condolencias a los allegados y familiares del exjugador. Sin embargo, el volante del Al-Rayyan no tocó el tema y por eso las versiones de su distanciamiento con Rincón tomó más fuerza. Casi un mes después, pudieron conocerse las primeras palabras de James Rodríguez sobre la muerte de Freddy Rincón. Aunque estas no profundizaron en el lamentable fallecimiento, sí mostraron respeto por el héroe del Mundial de Italia 1990.

En la tarde del 11 de mayo de 2022, James realizó una transmisión en su canal de Twitch. En esta, Héctor Fabio Amaral, utilero de la selección Colombia de mayores, quien fue invitado por el zurdo, preguntó cual es el gol más importante en la historia de la selección Colombia. Aunque el talentoso jugador no eligió, cuando enlistó los goles que siempre compiten por dicho título se refirió por primera vez a la muerte de Freddy Rincón:

En medio del luto por la muerte de Freddy Rincón, quien reflotó el tema fue su hijo Freddy Stiven. A él le extrañó el silencio de James en esta situación y cree que se da por un enojo que todavía guarda Rodríguez.

El tema con James Rodríguez fue algo de interpretación, nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien. Uno iba a ver y él tenía razón. Simplemente, él no maquillaba la forma de decir las cosas, no se guardaba nada, pero sin afectar a nadie

— Freddy Stiven RIncón