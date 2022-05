“No puedo decir nada, ya me regañaron”, Fernando Gaviria demuestra inconformidad

El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Team) se ubicó segundo en la quinta etapa del Giro de Italia 2022 que fue ganada por el francés Arnaud Demare (FDJ), pero dejó claro que el triunfo se le escapó por algo más que piernas.

Al pasar la línea de meta, el antioqueño atendió a los medios de comunicación y allí se desahogó, dejando ver su molestia porque las cosas no salieron como se planearon. Además, dejó entrever que hubo fallas “no solo en la bicicleta”.

Ganar era el objetivo de Fernando Gaviria

“Cerca no estuve, hemos hecho un segundo puesto. Creo que teníamos las piernas para ganar, dimos todo, pero así es el ciclismo”.

Sin derecho a hablar de la bicicleta

Al ser preguntado si hubo algún problema mecánico, refirió: “No puedo decir nada porque ya me regañaron, no puedo decir absolutamente nada de la bicicleta”.

Más allá de la máquina

“No es solo la bicicleta, son cosas que pasan en carrera y bueno. Creo que no teníamos a Richeze (Maximiliano). También en el final, se le ha salido la cadena de la bicicleta a un kilómetro y no pudimos hacer nada”.

Frustración

“La rabia y la frustración es porque deseo ganar y estar tan cerca, sentir las piernas e intentar lucharlo y perder, no me gusta”.

Enojo

“Creo que he hecho el estúpido al enojarme, pero así es. Son cosas de carrera y esperemos que faltan muchas etapas en las que lo seguiremos intentando”.

La fracción se disputó entre Catania y Messina con 174 kilómetros de recorrido en donde hubo un premio de montaña intermedio de segunda categoría.