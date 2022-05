Alex Mejía pidió a la FCF que no pierda más tiempo con el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’

Desde que Reinaldo Rueda salió, surgió mucha incertidumbre por saber quién ser él próximo entrenador de ‘la Tricolor’. Esta aumentó cuando la FCF confirmó que, por ahora, Héctor Cárdenas dirigirá al equipo. Precisamente por eso, Alex Mejía dijo que la selección Colombia está perdiendo tiempo al no elegir un DT en propiedad rápido. Es que, según él, mientras alguien no tome las riendas del combinado colombiano, no habrá muchos avances valiosos en el aspecto deportivo.

En la tarde del 9 de mayo de 2022, Mejía dio una entrevista al programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia. En esta le preguntaron por el próximo partido de ‘la Tricolor’, en el cual Héctor Cárdenas, actual DT de la Sub-20, será el entrenador. El experimentado volante, quien disputó 27 partido con la selección, hizo un llamado para que la FCF acelere en la definición del nuevo técnico en propiedad:

Estamos perdiendo tiempo porque tenemos que empezar a darle campo a los que posiblemente nos van a ayudar en las Eliminatorias y van a trabajar para clasificar al próximo Mundial. Estamos lentos en al toma de decisiones. Hay que agilizar y tener tranquilidad a la hora de elegir un cuerpo técnico que nos ayude a organizar, futbolística y mentalmente. Hay jugadores para empezar a trabajar. Desde mi punto de vista y por lo que he escuchado de ustedes, el tiempo se acaba. Después elegiremos un técnico al que, de pronto, no le va bien, y empezaremos a criticar y destruir. Debemos agilizar para empezar a trabajar. — 'Alex' Mejía

¿Cuándo es el próximo partido de ‘la Tricolor’?

La FCF ya confirmó, a través de un comunicado oficial, que el próximo partido de ‘la Tricolor’ se llevará a cabo a mediados de 2022. Se tratará de un amistoso contra Arabia Saudita, equipo que está preparándose para disputar el Mundial Catar 2022.

Colombia vs. Arabia Saudita

- Hora: Por definir

- Fecha: 5 de junio de 2022

- Estadio: Enrique Roca (Murcia, España)

