Cadavid le dijo sus verdades a Dimayor tras el papelón de Jaguares vs. Medellín

Debido al paro armado decretado por un importante grupo criminal, Montería, capital de Córdoba, está bajo alerta y por eso el ‘poderoso’ decidió no presentarse al duelo que debía jugar allí contra los ‘felinos’'. Aunque se esperaba que Dimayor aplazara el juego, esto nunca ocurrió y el equipo local saltó al campo en soledad para que el juez decretara la derrota, por W, de Julio Comesaña y sus dirigidos. Para aumentar la polémica al respecto, hubo un mensaje de Andrés Felipe Cadavid sobre la ausencia del Medellín en el partido contra Jaguares, por la Fecha 19 de Liga BetPlay 1-2022. Este fue una interesante opinión sobre la situación que vive el país y la forma cómo él y sus compañeros la viven.

En la noche del 7 de mayo de 2022, Cadavid utilizó su cuenta de Instagram para expresar su opinión sobre la ausencia del Medellín, su equipo, en el partido contra Jaguares. El capitán del ‘poderoso’ expuso las razones por las que en el club paisa decidieron no presentarse al juego. Además, hizo una importante reflexión sobre la realidad de los colombianos que viven en las principales ciudades del país:

¿Saben por qué no estamos ahí? Porque todavía podemos decir NO. En la universidad me di cuenta que en las grandes ciudades vivimos en una burbuja y somos “importaculistas”.

Hoy decidí meterme en los zapatos de las personas que no podían ir escoltados para que nosotros jugáramos.

— Andrés Cadavid