¿Puede Colombia clasificar a Catar 2022 si Ecuador es sancionada por FIFA?

Escándalo en el fútbol sudamericano. Lejos de respetar los códigos del fútbol, la Asociación Nacional del Fútbol Chileno demandó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la alineación indebida del jugador Byron Castillo en las Eliminatorias Sudamericanas, el cual aseguran que es colombiano y no ecuatoriano.

El futbolista actuó en 8 de los 18 partidos del La Tri, por lo que su presencia influyó en la clasificación del equipo que comanda Gustavo Alfaro. Por eso, luego de hacer las cuentas, en Chile creen que ellos deberían clasificar al Mundial de Catar, si a Ecuador le quitan los puntos en los que actuó el jugador mencionado.

Sin embargo, ¿podría ser Colombia la gran beneficiada? Es una posibilidad. La tabla sin los puntos de Ecuador en los partidos en los que actuó Byron Castillo mandaría a La Tri al último lugar y a Chile, en cuarto lugar, rumbo al Mundial. Mientras tanto, Perú no saldría del quinto lugar, teniendo que jugar repechaje, mientras que a Colombia no le daría y continuaría sexto, lejos de Catar 2022.

Para la FIFA, esto sería un dolor de cabeza menos. Si prospera la demanda, solo habría que hacer cambio de cromos y mandar a Chile al grupo A, junto a Catar, Senegal y Países Bajos. Pero todo dependerá de qué se halle culpable a Ecuador y ahí es donde Colombia podría pescar en río revuelto.

La gravedad de la acusación es tal, que Ecuador podría quedar descalificada, no penalizada. Si esto ocurre, se tomaría como si la selección de Gustavo Alfaro no hubiera participado, lo que no modificaría la tabla de posiciones como quiere Chile, sino que promovería a Perú al Mundial de manera directa y a Colombia al repechaje.

Por otro lado, si le halla culpable a Ecuador de alineación indebida sin previo conocimiento, no dejará de ser culpable, pero el plazo para denunciar habrá prescrito, por lo que La Tri mantendría su lugar en el Mundial. Dichas denuncias deben hacerse hasta 72 horas después del partido disputado, aunque en este caso se habla de falsificación. Esta alternativa es muy probable que pase.

La otra alternativa sería declarar inocente a Ecuador, a lo que Chile recurriría al TAS, quien tendría la última palabra. Allí podrían presentarse los cuatro escenarios, el que quiere Chile y uno que a Colombia le favorecería. La justicia tendrá la última palabra.