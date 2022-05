Wílmar Roldán confesó que se siente bien pitando sin VAR

Aunque muchos que no lo quieren ‘ni cinco’, está claro que el árbitro antioqueño es uno de los mejores del FPC y también de Sudamérica. Precisamente por eso, llamó la atención que Wílmar Roldán dijo que se siente bien pitando sin VAR. Y no solo eso, ya que analizó lo que pierde el arbitraje con su implementación.

En la tarde del 4 de abril de 2022, un día después de que pitó el duelo entre Estudiantes de La Plata y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, Roldán dio una corta entrevista al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En esta le preguntaron si le ha hecho falta el VAR en la Libertadores, que no cuenta con esta herramienta en la fase de grupos:

La verdad me siento muy bien pitando sin VAR. Yo soy de vieja usanza. He pasado 20 años de fútbol profesional colombiano y 15 de internacional. La verdad, no me hace falta. Si hay VAR, bienvenido. Si no, también.

Me parece que, cuando no hay VAR, el árbitro se obliga a estar mucho más concentrado y a querer hacer mejor las cosas. Hoy vemos que, si pasa una situación, el árbitro va, la mira y se pierde un poco la esencia del verdadero árbitro.