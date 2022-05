Luis Díaz dejó claro que no agrandarse será clave para la final de Champions

‘Lucho’ ya se convirtió en el quinto colombiano que llegó al partido definitivo en la competencia europea. Frente a esto, muchos se ilusionan con verlo levantar ‘la Orejona’ por primera vez en su carrera y solo seis meses después de su llegada a los ‘reds’. Pero está claro que esto no será fácil. Por eso, las palabras de Luis Díaz sobre la clasificación del Liverpool a la final de Champions League 2021-22 apuntaron a lo que debe hacerse para lograr el gran objetivo de la temporada, ser campeón.

Luego de derrotar al Villarreal en la semifinal, Díaz habló en exclusiva para los micrófonos de ESPN Latinoamérica. Al guajiro empezaron por preguntarle por el desparpajo y el atrevimiento con el que jugó. Ante esto, él resaltó que esa son características propias de su juego. Además, enfatizó en la importancia de aprovechar cada oportunidad que Jürgen Klopp le da:

Son mis características, siempre lo he tenido e inculcado varias cosas que me ayudan en el juego hoy en día. Seguir trabajando para conseguir muchísimas mas cosas. Es lo que me caracteriza.

Cada partido es una revancha para mí. Siempre tengo que salir a buscar más. Sé lo que cuesta y tengo que aprovechar cada instante, momento y minuto que me dé el cuerpo técnico, porque estamos para ayudar al equipo y sentirme bien.

— Luis Díaz