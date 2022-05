Agustín Julio restó importancia a la polémica por su inscripción contra Jaguares

Ahora que el equipo cordobés demandará el duelo frente al ‘cardenal’ alegando la mala inscripción del exjugador cartagenero, quien es el DT encargado del club, había incertidumbre por conocer su opinión al respecto. Tras conocer las primeras palabras de Agustín Julio sobre su polémica inscripción en el partido contra Jaguares surgieron más dudas, ya que ahora está en duda cuál es su verdadera función en el equipo bogotano.

En la tarde del 2 de mayo de 2022, Agustín Julio dio una entrevista al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En esta le preguntaron por su polémica inscripción. El exjugador contestó restándole importancia al tema. pero lo más llamativo fue que pareció indicar que el actual DT de Santa Fe es Grigori Méndez y no él, lo que difiere con los anuncios del club que confirman que él es el actual entrenador:

Yo siempre he estado de delegado. Pero siempre he tenido la vocación de estar ahí (dirigiendo en la raya), porque hay técnicos que me han dado esa potestad. Lo que pasa es que hoy en día polemizan con cualquier cosa y tratan de armar un alboroto. Grigori está fungiendo como técnico, somos amigos y en ese sentido uno trata de colaborarle a los amigos.

— Agustín Julio