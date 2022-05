Arsenal ganó y dejó 99,9% afuera de la próxima Champions al Manchester United

¡Palo en la Premier League! El encopetado Manchester United, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quedó virtualmente afuera de la próxima Champions League, luego de que el Arsenal derrotara al West Ham en un derbi londinense.

Con el triunfo de los Cañoneros, el equipo de Old Trafford deberá ganar todos los partidos que le restan por disputar y esperar que Arsenal no consiga más de un solo punto, si quiere meterse en la próxima Champions League. Por si fuera poco, Manchester necesita que ese punto lo obtenga contra el Tottenham y encima debe reducirle una diferencia de once goles a favor de los Gunners.

Con goles de Rob Holding y otro de Gabriel Magalhaes, el conjunto de Londres sacó ocho puntos de diferencia a los Diablos Rojos, mientras que le saca solo dos al Tottenham, en la lucha por la cuarta plaza. Los Spurs vencieron a primera hora al Leicester por 3-1, con doblete del coreano Heung-Min Son. Además, los dos equipos de la capital deberán enfrentarse dentro de dos jornadas, algo que perjudica al Manchester United.

Por su parte, Chelsea también ingresó en la disputa, tras caer con el Everton. Ahora, los Blues solo tienen cinco puntos sobre el Tottenham, último que no está pudiendo clasificar a la próxima Champions. Ya se habla que, con este fracaso del Manchester United, Cristiano Ronaldo se marchará del conjunto de Old Trafford.