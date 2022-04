“Necesitamos que recuperen el nivel” Presidente del América a sus jugadores

El dolor de cabeza de cada día, en cuanto al América de Cali respecta, es el departamento médico. Son numerosas las bajas a lo largo del semestre, incidiendo en la floja campaña de la ‘Mechita’ y en su eliminación de Copa Sudamericana.

Mauricio Romero, presidente del América de Cali, dialogó al respecto con Antena 2 de Cali, expresando su preocupación por ello. Todavía hay jugadores que brillan por su ausencia, por lo que hizo un llamado de atención.

“Hay lesiones prolongadas como la de Arrieta (Cristian), lo mismo que Carvajal (Gustavo). Hay que revisar el tema de Luis Sánchez, pero yo creo que empezamos a contar nuevamente con los jugadores y necesitamos que recuperen el nivel deportivo”, señaló el dirigente de los rojos.

Así mismo, habló sobre el tema de John García, quien se está recuperando de cara a la recta final del campeonato. “Digamos que los resultados de los últimos exámenes nos dan esa posibilidad de que la próxima semana empiece a practica con el equipo”, señaló.

El caso de Iago Falqué fue tocado por el dirigente. El extremo español no ha rendido como se esperaba, puesto que físicamente no está en plenitud. “Tenemos el caso de Falque, que ya volvió de su lesión, pero su rendimiento no está todavía. Entre más rápido puedan entrenar, se recuperarán mejor”.

América jugará el próximo lunes 2 de mayo a las 7:30 p.m. contra Alianza Petrolera. El cotejo se jugará en el Olímpico Pascual Guerrero.