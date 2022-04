El Cali perdonó mucho y no pasó del empate con Always Ready en la Libertadores

Always Ready vs. Cali por Copa Libertadores 2022 (Archivo EFE)

Tras la dura derrota contra Corinthians, el ‘azucarero’ visitó al conjunto boliviano con el objetivo de recuperar la senda del triunfo. Aunque los dirigidos por Rafael Dudamel no jugaron mal y lucharon hasta el final, el partido Always Ready vs. Cali, por Copa Libertadores 2022, terminó en empate 2-2.

Desde que el partido comenzó, el Cali se mostró bastante picante en ataque, ya que atacó las bandas y causó peligro en el área rival. Always Ready no se quedó atrás, pue aprovechó su localía, presionó y controló un poco más la pelota. A pesar de esto, ninguno de los dos equipos fue preciso al momento de rematar y por eso el gol tardó en llegar.

Fue en el minuto 33 cuando el árbitro señaló un penalti a favor del equipo boliviano, por una clara falta de Guillermo Burdisso. El encargado de cobrarla fue Marcos Riquelme, quien pateó a la derecha de Guillermo De Amores y celebró el 1-0.

🇧🇴 GOL DO ALWAYS READY!

⚽ Marcos Riquelme (P)



🇧🇴 Always Ready 1x0 Dep. Cali 🇨🇴#Libertadores



pic.twitter.com/zi0RuNEotH — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) April 29, 2022

Una vez anotó, Always Ready cogió impulso y el 2-0 llegó muy rápido. En el minuto 42, Juan Carlos ‘el Conejo’ Arce tomó el balón en una de las esquinas del área, pateó con potencia al palo opuesto y ‘la mandó a guardar’.

🇧🇴 GOL DO ALWAYS READY!

⚽ Juan Arce (Golaço)



🇧🇴 Always Ready 2x0 Dep. Cali 🇨🇴#Libertadores



pic.twitter.com/mUzq80GKWF — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) April 29, 2022

Cuando parecía que le descanso llegaba con el marcador 2-0, el árbitro dio otro penal, esta vez para el Cali. Kevin Velasco tomó el balón, le ‘rompió el arco’ a Arnaldo Giménez y celebró el 2-1 en el 45+5′.

🇨🇴 GOL DO DEPORTIVO CALI!

⚽ Kevin Velasco (P)



🇧🇴 Always Ready 2x1 Dep. Cali 🇨🇴#Libertadores



pic.twitter.com/5BM3yjAuW2 — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) April 29, 2022

En la parte complementaria, exactamente en el 51′, Rafael Dudamel mandó al campo a Teófilo Gutiérrez y el Cali mejoró su desempeño defensivo. Justo por eso, en el 54′, Guillermo Burdisso empató el juego. El experimentado central aprovechó un tiro de esquina, remató con sutileza y el balón entró lentamente al arco.

Libertadores



Gol de Deportivo Cali 👇⚽️ Burdisso



Creo que la mayor falencia de la gran mayoría de los equipos 🇧🇴 es su línea defensiva 💔😪 pic.twitter.com/Cyfsdhximb — Gime Osorio (@GimenaOsorio1) April 29, 2022

Una vez empató, el ‘azucarero’ se motivó y volcó la cancha a su favor. En consecuencia, Always Ready retrocedió y sufrió en defensa. Lastimosamente, el conjunto colombiano no aprovechó sus ataques y el gol de la victoria no llegó.

En la recta final del partido el Cali fue con todo al ataque, por lo que dejó espacios en la parte de atrás. Esto provocó que los de Bolivia atacaran una y otra vez. Pero la defensa ‘verdiblanca’ logró interceptar cada uno de los remates y De Amores apareció poco.

Tras los 90′ reglamentarios y los seis de adición, el partido terminó en empate 2-2. Con este resultado el equipo de Rafael Dudamel llegó a cuatro puntos y quedó en el segundo puesto del Grupo E en la Copa Libertadores 2022.

