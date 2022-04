Ecuador no le ofreció renovación a Gustavo Alfaro ¿Opción para Colombia?

Durante esta semana se ha especulado sobre el futuro del estratega argentino Gustavo Alfaro, director técnico de Ecuador. Varios medios internacionales lo vinculaban después del Mundial de Qatar 2022 al combinado colombiano, sin embargo, el Lechuga decidió romper el silencio.

Durante una entrevista con el medio TyC Sports agregó que ninguna otra selección se ha contactado con él. A la par, confesó que este tipo de rumores desconocen su labor y verdaderas aspiraciones: “este va ser el desafío más grande de mi vida (Qatar)”.

Gustavo Alfaro

“No hay otra cosa que me ocupe en este momento que no sea Ecuador, no hay otra cosa que me genere más esa adrenalina; nos comprometimos con los jugadores de hacer el mejor Mundial de la historia de Ecuador”, agregó Alfaro de 59 años.

No obstante, también indicó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no le ha extendido un proceso de renovación después de su participación en la próxima cita mundialista.

“La realidad es que soy el técnico de Ecuador, la realidad es que no me ofreció la renovación del cargo; ningún equipo me llamó para trabajar después del Mundial”.

🙌 #GustavoAlfaro: "¡Nos comprometimos con los jugadores a hacer el mejor Mundial de la historia de Ecuador!"



🔥 El DT de #LaTri sostiene que no hay que otra cosa que ocupe su mente y planificación en este momento.#JuntosACatar🇪🇨 pic.twitter.com/oNoJri97ks — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) April 22, 2022

“Si algún equipo o una selección me llamara en este momento, no lo atendería porque sería desviar mi atención de las cosas que en definitiva a mí me ocupan, que es tratar de preparar una selección para jugar el mejor mundial posible”, concluyó.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, calificó este martes como “noticias completamente falsas” las versiones sobre el interés de la entidad en contratar al seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, o al de Ecuador, Gustavo Alfaro, en sustitución de Reinaldo Rueda.

“Son noticias completamente falsas. Nosotros no hemos tenido ningún contacto con nadie y mucho menos lo haríamos con técnicos que hoy tienen una relación contractual con selecciones clasificadas al Mundial. Las versiones que han salido, reitero, no tienen ningún fundamento”, dijo Jesurún a la prensa.

“Yo no sé de (el exseleccionador de Argentina Marcelo) Bielsa, no hay acercamientos hoy con ningún técnico, lo del profesor Rueda apenas se produjo ayer. Todo lo que se diga hasta hoy es pura especulación”, agregó.