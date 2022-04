“No teníamos idea de juego”: Gary Medel también le tiró a Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda dejó una pobre imagen tras su campaña con la Selección Colombia y la eliminación rumbo al Mundial. Cabe recordar que antes dirigía a Chile, pero se fue en medio de las dudas y la polémica de cara a trabajar con la ‘Tricolor’, donde no tuvo ni pena ni gloria.

Gary Medel, defensor del Bologna y del combinado chileno en las últimas eliminatorias, habló con el programa ‘ESPN F Show’ de Chile y le dejó unos dardos a Reinaldo Rueda y a Martín Lasarte, ambos entrenadores de la ‘Austral’ durante los últimos años.

“No sé cómo explicarlo. No teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos o si presionábamos, y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, no sabíamos”, aseguró Medel.

Así mismo, señaló que los técnicos no le entendieron la línea a sus dirigidos. “A lo mejor no tenían los jugadores para salir a presionar, pero entonces pongamos una idea de buena defensa, contraataque, pero no teníamos ninguna idea clara”.

Como si fuera poco, se despachó contra la dirigencia chilena ante la carencia de algún proceso en divisiones menores.

“Siempre se los dijimos, que invirtieran en formación, sub-20, sub-17, que hicieran un complejo bonito y nada. (...) Se lo dijimos a todos los presidentes, a todos los dirigentes. Lo dimos a entender y jamás nos dieron una mano con eso”, criticó el defensor del Bologna.

Lea también:

> Jugadores de ‘LA TRICOLOR’ ruegan por ayuda para Andrés ‘Manga’ Escobar

> ¡Con golazos de Robledo y Guerra, Colombia quedó a un punto del Mundial!

> Selección Colombia Femenina se medirá ante la poderosa Estados Unidos

Reinaldo Rueda dirigió cuatro partidos por Eliminatorias a Chile, dejando un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas.