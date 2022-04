Federación esperará a que acabe el Mundial para elegir al DT de la Selección

La historia de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia ha concluido. El anuncio de la Federación Colombiana de Fútbol solo confirmó lo que era un secreto a voces y ahora hay que pensar en el futuro. El combinado tricolor recibe hojas de vida de entrenadores, aunque se tomará un tiempo prolongado para decidir.

Más allá de la presión mediática, que exige contactar a un entrenador ya y no perder lo que resta del 2022, la FCF iría por otro camino y tendría paciencia para tener otro timonel. La idea es no equivocarse en la elección y no habrá prisa, según fuentes del periodista de WIN Sports, Felipe Sierra.

Eso sí, si aparece una oportunidad de entrenador de élite en estos meses, estilo Marcelo Bielsa, se tomará sin pensarlo dos veces.

🚨 El interés en Gustavo Alfaro (59) nace por el deseo de un directivo de perfil secundario en la Federación Colombiana 🇨🇴 ni siquiera de alguien con poder de decisión @SebasDecker



👀 La búsqueda de seleccionador se planea hasta diciembre, o antes, si hay una buena posibilidad pic.twitter.com/M5HrJ28NzD — Pipe Sierra (@PSierraR) April 19, 2022

¿Quiénes son los candidatos a nuevo técnico de la Selección Colombia?

En entrevista, Ramón Jesurún desestimó contactos con Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador; y Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, ya que tienen contrato vigente. No obstante, no elimina la posibilidad de reunirse con Marcelo Bielsa, despedido hace poco del Leeds United de Inglaterra.

Sin embargo, si los seleccionadores terminaran su vínculo una vez concluido el Mundial de Catar 2022, los contactos sí se podrían producir. Gareca siempre ha sido del gusto de la FCF, mientras que Alfaro fue sugerido por un vocal en el seno del Comité Ejecutivo de la Federación.

Otro que quedará sin trabajo cuando finalice el Mundial de Catar 2022 es el actual seleccionador de Brasil, Tité. El DT campeón de América en 2019 avisó que no extenderá su vínculo con la Verdeamarelha más allá de la cita orbital. No obstante, parece demasiado caro para lo que puede pagar Colombia.