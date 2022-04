Montoya aterrizó a quienes se enojaron porque gritó su gol contra Millonarios

En la tarde del 17 de abril de 2022, el Pereira logró un gran triunfo contra el ‘embajador’ gracias a un golazo del volante antioqueño. Como el jugó durante un par de años en el equipo bogotano, algunos hinchas se molestaron porque celebró con mucha euforia. Precisamente por eso, hubo unas palabras de Santiago Montoya sobre su gol a Millonarios en la Fecha 16 de la Liga BetPlay 1-2022. Con estas explico su celebración y dejo claro que no quizo ‘desquitarse’ del club azul.

El 18 de abril de 2022, Montoya fue invitado al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En este le preguntaron por su gol a Millonarios, con el cual el Pereira sumó un importante triunfo en casa. El experimentado volante respondió explicando la gran felicidad que sintió por la anotación. Además, hizo énfasis en que su alegría no tuvo que ver con su flojo paso por el ‘embajador’,

Después, Montoya explico por qué celebró a rabiar y no pidió perdón, pues muchos creen que no hay que celebrar cuando se le anota a un exequipo:

El tema de pedir perdón nunca lo he compartido. De pronto yo pensaba mucho en no celebrar, que uno meta su gol, se queda tranquilo, que lo abracen los compañeros y listo. Pero eso de levantar las manos, que las palmitas y eso... Ya cada uno lo hace diferente, a su manera, pero eso nunca lo compartí. Es más, es la primera vez que le hago gol a un exequipo. Nunca había tenido la posibilidad.

Esa sensación no la pude evitar, porque se vinieron a la mente tantas luchas y tantas cosas que pasé. Anhelaba volver a sentir esta emoción de marcar un gol. Fue algo que me salió de adentro y no lo pude contener. Las cosas más lindas son las que salen así, sin uno planearlas

— Santiago Montoya