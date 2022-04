A Vinicius le anularon un gol por una mano fantasma en Sevilla vs. Real Madrid

Gol anulado a Vinicius Jr. en Sevilla vs. Real Madrid, por Fecha 32 de LaLiga Española 2021-22 (Archivo EFE)

La definición de la primera división del fútbol español está de infarto, pues el ‘merengue’ pica en punta con una buena ventaja, pero si afloja podría embolatar el título. Precisamente por eso, hubo polémica por el gol anulado a Vinicius Júnior en Sevilla vs. Real Madrid, por Fecha 32 de LaLiga Española 2021-22. Es que la acción no subió al marcador por una mano que muchos no vieron.

Llegando al minuto 75 del partido, cuando el marcador estaba 2-1 a favor del Sevilla, Vinicius recibió el balón dentro del área y ‘la mandó a guardar’. Antes de que el brasileño celebrara, el árbitro central anuló la anotación porque vio mano en el control previo al remate. Inmediatamente, la transmisión de televisión repitió la acción y sus imágenes parecían dejar claro que ‘Vini’ paró la pelota entre el hombro y el pecho.

El árbitro, para acabar con la polémica, fue a la pantalla del VAR y, tras una revisión más larga de lo que se esperaba, invalidó la anotación. Decisión escandalosa que no tardó en causar indignación entre los hinchas del Real Madrid y los seguidores del fútbol internacional.

Que lance do Vinícius no gol do benzema pic.twitter.com/fdNRqlDMVL — Leticia sem acento (@_lebarbieri) April 17, 2022

Este es el control de Vinicius previo al gol anulado. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/N4rQG5myGp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 17, 2022

