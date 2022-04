“Me pegó un puño”, Harold Lozano contó cómo fue su pelea con Freddy Rincón

El fútbol colombiano llora la partida de Freddy Eusebio Rincón que falleció el pasado miércoles luego de un accidente de tránsito y a su sepelio asistieron grandes amigos del fútbol, entre ellos Harold Lozano que recordó la pelea que tuvieron en el Mundial de 1994.

En diálogo con el canal Win Sports, Lozano contó detalles compartidos durante mucho tiempo con su eterno compañero.

La pelea entre Freddy Rincón y Harold Lozano

En medio de un entrenamiento en el Mundial de Estados Unidos 1994 hubo un intercambio de golpes entre los jugadores de la selección Colombia por una jugada que el mismo Lozano catalogó como algo de calentura en el momento.

“Fue algo fortuito. Habíamos perdido con Rumania y Estados Unidos. Todo el mundo estaba tensionado”, contó en la entrevista.

En medio de la práctica, “Freddy estaba en otro equipo y, en una jugada de esas, Luis Carlos Perea se tropieza con él. Yo estaba ahí y se voltea, me ve a mí y me pegó un puño en la boca”.

“Me hinchó el labio y yo con mis labios no permito nada (risas). Entonces yo le tiré una patada a él y le hice la parada, pero él solo me miraba porque yo estaba pendiente para salir corriendo. Qué me le iba a parar, me destruye con lo flaquito que yo era en esa época”, detalló Lozano en medio del recuerdo a su gran amigo.

Sin embargo, todo quedó allí: “Pasó eso y siempre en el comedor estábamos con él y el Tren Valencia. Nosotros ya hablando normal y los periodistas se preguntaban que cómo si estábamos peleados ya otra vez andábamos abrazados”.