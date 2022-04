“Maradona quería la camiseta de Freddy Rincón en el 5-0″, asegura un testigo

Poco a poco, con su partida, tomamos dimensión de la grandeza de Freddy Eusebio Rincón Valencia. Su muerte ha sido el motivo para recordar todo lo que le dio al fútbol colombiano, sobre todo a la Selección Colombia. Las anécdotas salen por doquier, sobre todo con la camiseta tricolor.

Entre tantas gestas que tuvo representando a Colombia, una de las más icónicas fue ser protagonista del famoso 5-0 a Argentina, en Buenos Aires. Rincón se dio el gusto de anotar dos goles ese día, además de ser el futbolista más destacado de esa tarde-noche, junto a Faustino Asprilla.

Lo que no sabíamos hasta hoy es que el mismísimo Diego Armando Maradona quería su camiseta. Para conseguirla, se dirigió a Jhon Jairo Restrepo, utilero de la delegación colombiana. En entrevista concedida a WIN Sports, por motivo de la desaparición de Freddy Rincón, el kinesiólogo detalló la anécdota.

“Diego estaba en la tribuna. Yo era el kinesiólogo y en cada gol que hacían, yo salía a hidratarlos. Afortunadamente Freddy Rincón hizo dos, cada gol que hacía yo salía a celebrarlo con él. En eso, yo de vuelta, Maradona estaba en la baranda, porque daba salida a la cancha, me llamó y me dijo que por qué no le regalaba una camiseta y ojalá fuera la de Freddy Rincón, la 19 que él usaba. Yo le dije “yo le voy a transmitir este mensaje a él, vamos a ver qué dice”. Cuando terminó el partido yo le dije a Freddy y le hice señas a Diego de “enseguida”, fui al camerino y ya con esa algarabía del 5-0 eso se embolató. Yo le decía a Freddy y me decía “no, no, no, ahora” y afortunadamente no me la dio”, aseguró Restrepo.

➕"Maradona quería la camiseta de Freddy en el 5-0" Jhon Jairo Restrepo, ex-utilero de la Selección Colombia.#PorSiempreFreddy pic.twitter.com/0OwPJSqdMR — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 15, 2022

¿Dónde está la camiseta de Freddy Rincón del 5-0?

Al final, el utilero sí le llevó una camiseta a Maradona, pero no fue la ‘19′ de Freddy Rincón. La camiseta quedó en poder del Coloso, al menos ese día. Una camiseta que ahora adquiere un valor incalculable.