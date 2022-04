Castrillón fue el héroe del Medellín, que le ganó en el 94′ al 9 de Octubre

Medellín vs. 9 de octubre, por Copa Sudamericana 2022 (Tomado del Twitter de la Copa Sudamericana)

Tras el empate contra Guaireña, el ‘poderoso’, con el objetivo de sumar sus primer tres puntos en la competencia internacional, recibió al equipo ecuatoriano en el Atanasio Girardot. Para la alegría de la hinchada antioqueña, el partido Medellín vs. 9 de Octubre, por Copa Sudamericana 2022, terminó en una victoria agónica de Julio Comesaña y sus dirigidos.

- 1er tiempo

El partido empezó de la peor forma posible para el Medellín, pues 9 de Octubre anotó el 0-1 en el minuto 5. El encargado de hacerlo fue Manuel Lucas, quien empujó el balón dentro del arco tras un gran centro de Danny Luna (ver al final del artículo).

Luego del gol de Lucas, el DIM despertó y no tardó en empatar. Fue en el minuto 9 cuando Vladimir Hernández aprovechó un rebote del arquero rival y definió con comodidad (ver al final del artículo).

Con el partido empatado, el Medellín tomó el control de la pelota y la iniciativa en ataque. Además, apostó por los remates de media distancia, pues sabía que el arquero Jorge Pinos daba rebotes.

Por su parte, 9 de Octubre optó por buscar faltas que le permitieran meter el balón al área, en donde sus centrales y delanteros podían ganar. Aunque la estrategia funcionó, ya que los balones sí llegaron al área, la defensa del ‘poderoso’ respondió bien y el arquero Luis Vásquez no sufrió.

La imprecisión en ataque de los dos equipos provocó que el descanso llegara con el marcador 1-1.

- 2do tiempo

Para la parte complementaria, el Medellín continuó con la iniciativa en ataque. Mientras que 9 de Octubre retrocedió un poco y apostó por completo a la velocidad de sus delanteros.

Los minutos pasaron y, aunque el ‘poderoso’ disparó en varias oportunidades al arco rival, no anotó. Los de Ecuador hilaron un par de contras, pero estas no fueron efectivas y el arquero Luis Vásquez no tuvo demasiado trabajo.

Cuando parecía que todo iba a terminar en empate, Bryan Castrillón se puso la capa y se consagró como héroe anotando el 2-1 definitivo. El joven atacante aprovechó un gran pase de Andrés Ricaurte, sacó un derechazo y ‘la mandó a guardar’ (ver al final del artículo).

Justo después del gol, el árbitro señaló el final del partido y el ‘poderoso’ sumó sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana 2022. Con este resultado, el equipo paisa llegó a cuatro puntos y se ubicó como líder en solitario del Grupo E.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<