‘El Rifle’ Andrade quiere retirarse en Nacional, pero no descarta a América

Aunque todavía tiene varios años de fútbol por delante, pues tiene 33 años, el talentoso volante está acercándose al final de su carrera y por eso hay quienes se preguntan en dónde ‘colgará los guayos’. Duda que ya quedó clara, pues Andrés ' el Rifle’ Andrade quiere retirarse en Nacional y lo expresó en una charla con la prensa colombiana.

En 13 de abril de 2022, el Diario Q’Hubo de Medellín publicó una extensa entrevista realizada a Andrade. En esta le preguntaron si ya tiene claro en dónde quiere retirarse. Sorpresivamente, el talentoso volante respondió dejando claro que le gustaría ‘colgar los botines’ en Nacional e, incluso, reveló que ya charló con el presidente del club para hacerlo:

Yo ya se lo planteé al presidente. Le dije que me quiero retirar aquí. Que hablemos de la renovación y renovemos cuatro o cinco años, así me retiro aquí. Si no es aquí, la verdad, no lo tengo pensado. Por la condición física en la que estoy ahorita no pienso en el retiro.

Me gustaría volver a México, en el América de México. O en el mismo América de Cali. pero ahora no pienso en retirarme. Solo sé que me gustaría retirarme aquí

— Andrés Andrade