¡Digne habló de la mala relación entre James y Rafa Benítez en el Everton!

James Rodríguez está en Catar... pasando su tusa. No está siendo parte del sorteo del Mundial, donde no está Colombia si quiera, sino entrenando con el Al-Rayyan, equipo en el que tuvo que aterrizar luego de ser apartado en el Everton. El culpable de que no tengamos al colombiano en la Premier League es Rafa Benítez, quien al llegar a los Toffees dejó de contar con James.

Su salida de Inglaterra no fue la mejor, sin ser tenido en cuenta por el nuevo DT. Por eso y por los petrodólares, aceptó irse hacia Catar. Sin embargo, jamás supimos si su salida la propició Benítez, al menos no de manera oficial.

¿Por qué se fue James del Everton?

Ahora es un excompañero de James Rodríguez quien habla y dice las cosas como son. Se trata de Lucas Digne, hoy en el Aston Villa, quien también tuvo que irse del Everton por culpa de Benítez. Esta vez para el diario L’Equipe, el francés no ocultó el mal que el español le hizo a él, a James y a todo el Everton.

“Salir era una forma de protegerse. Nunca pedí eso. La gente que me conoce en el club sabe que todo iba muy bien. Además, no fui el único que se fue. James Rodríguez, en particular. En relación con el estilo de juego, especialmente. Pensé que teníamos un equipo que podía tener mucha más posesión, para lo cual teníamos calidad. Me hizo la pregunta, le di mi respuesta. Conozco mi lugar. Me sentí legítimo para darle mis sentimientos y los de los demás jugadores en el vestuario. El grupo fue unánime. La secuela me dio la razón ya que fue despedido por los malos resultados. Creo que también tenía una mala filosofía. No encajaba en el Everton”, manifestó Digne.

Luego de coquetear con la zona del descenso, Benítez fue echado del Everton. En su reemplazo asumió Frank Lampard, quien tras un mal inicio está consiguiendo buenos resultados y alejándose de la zona roja.