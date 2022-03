Luis Díaz se mostró destrozado por el fracaso de ‘LA TRICOLOR’ en las Eliminatorias

Está claro que ‘Lucho’ es uno de los jugadores colombianos más queridos en la actualidad, pues su humildad y el gran momento que vive en el Liverpool aumentaron la admiración que algunos sienten por él. A pesar de esto, luego de que la Tricolor’ no clasificó a la Copa del Mundo, las críticas no lo perdonaron. Por eso, ahora que se conoció el primer mensaje de Luis Díaz sobre el fracaso de la selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial Catar 2022, muchos podrán entender que los jugadores no la están pasando nada bien.

En la tarde del 30 de marzo de 2022, un día después del final de las Eliminatorias, Díaz utilizó sus redes sociales para opinar sobre el fracaso de ‘la Tricolor’ en el camino a Catar 2022. El guajiro se mostró destrozado, pues todavía no podrá cumplir su sueño de jugar un Mundial con Colombia. Pero también dejó claro que tendrá revancha en 2026:

“Desde pequeño soñé con vestir esta camiseta y portarla con orgullo en un Mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido, duele por mí, por mis compañeros, por nuestras familias y por todo el país que nos apoyó siempre.

Mantengo la ilusión y las ganas de luchar por este sueño, queda mucho por trabajar y mejorar juntos. De mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha”

