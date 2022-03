¿James renunció a la Selección? Comunicado deja la puerta abierta de no volver

La herida está muy abierta y se buscan respuestas al fracaso de la Selección Colombia. La Tricolor no estará en el Mundial de Catar 2022, algo obtenido por sus propios méritos. Culpables, todos, aunque algunos más que otros.

Uno de los principales señalados, en cuanto a jugadores se refiere, es James Rodríguez. El zurdo puso la cara apenas se consumó la eliminación, pero también se pronunció un día después en sus redes sociales, dejando abierta la posibilidad de renunciar a la Tricolor.

El comunicado completo:

Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial.

Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar.

Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra.