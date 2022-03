¡Venga profe, arreglemos! América hizo una oferta a Osorio para que acepte irse

"Hablé con una muy buena fuente de América, me dice que no hay acuerdo todavía, que se le hizo una oferta a Osorio y que quedó de dar respuesta en 2 o 3 días- Y que no quiere renunciar, no por la plata sino por orgullo" @MelukLeCuenta #ConexiónWIN pic.twitter.com/yhJCulF1xK