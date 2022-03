A Mojica le salió ‘la jugadita’ y se evitó una fuerte sanción en España

Johan Mojica, expulsado ante Valencia, había recibido una sanción en el fútbol español por supuestamente haber insultado al árbitro del compromiso.

Para evitar la misma, su club, Elche, había acudido a un experto en lenguaje facial para comprobar que no insultó al juez. Al final, no se logró desmentir las fuertes palabras del colombiano: “¡Eh! ¡Me cago en la puta, hombre!”, pero lo que sí lo salvó de la evidencia es que se demostró que dijo estas palabras al aire y no al juez.

Vea también: Perú no acepta gol anulado contra Uruguay y denuncia el partido ante la FIFA

Por esto, la apelación surtió efecto y quedó retirada la sanción inicial de dos juegos.

“El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha estimado el recurso presentado por el Elche C.F. y ha retirado la sanción de 2 partidos impuesta a Johan Mojica, que fue expulsado por tarjeta roja en el partido frente al Valencia C.F.

🚨Apelación estima el recurso del @elchecf por @11johanmojica y ANULA la sanción de 2 partidos



✍️Como ya dijimos en @iusport el recurso tenía mucho fundamento jurídico. Gran trabajo de los servicios jurídicos del club franjiverde 👇 pic.twitter.com/qqCWcsr6b7 — Isaac Fouto (@isaacfouto) March 28, 2022

El futbolista franjiverde recibió primero una sanción del Comité de Competición, que atendió parcialmente el recurso presentado por el Elche C.F. e impuso sanción de 2 partidos en lugar de 4 al demostrar las pruebas presentadas que el futbolista en ningún caso profirió insulto alguno al árbitro del encuentro.

Vea también: Paraguay dará una ‘manito’ para que Colombia clasifique, dijo Gerardo Ortiz

Por su parte, el Comité de Apelación ha estimado las alegaciones formuladas por el Club franjiverde a este órgano y ha anulado la sanción impuesta”.