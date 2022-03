Rueda reveló los 3 jugadores que podrían reemplazar a Cuadrado contra Venezuela

Palabras de Reinaldo Rueda sobre cómo reemplazar a Juan Guillermo Cuadrado en Venezuela vs. Colombia, por Eliminatorias al Mundial Catar 2022. (Archivo EFE)

Debido a que lo amonestaron en el juego contra Bolivia, el volante de Juventus no estará con ‘la Tricolor’ en el próximo partido, ya que debe pagar una fecha de sanción. Por eso, entre los hinchas empezó a discutirse acerca de quién debería tomar su lugar en el once inicial. Para aclarar un poco las dudas, hubo unas declaraciones de Reinaldo Rueda sobre cómo reemplazar a Juan Guillermo Cuadrado en Venezuela vs. Colombia, por Eliminatorias al Mundial Catar 2022.

En la tarde del 27 de marzo de 2022, Rueda atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron quién reemplazará a Cuadrado, que fue desconvocado, en el duelo frente a Venezuela. Aunque Reinaldo no definió quién tomará el lugar del jugador de Juventus, sí reveló quiénes estarían peleándose ese lugar:

“Todavía nos falta una unidad de entrenamiento. Hemos estado trabajando las dos alternativas, el caso de Wílmar Barrios, Matheus Uribe y del mismo Jefferson Lerma. Tenemos varias alternativas para formar el equipo para este juego”

