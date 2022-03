Ordenan que Alfredo Morelos regrese a Escocia tras una sobrecarga muscular

En medio de una resurrección para la Selección Colombia tras golear a Bolivia en su fortín, las noticias no habían sido del todo buenas para Alfredo Morelos, una de las cartas ofensivas en materia de definición para el combinado dirigido por Reinaldo Rueda. Según se pudo conocer, padeció de una sobrecarga muscular en los entrenamientos previos al partido.

Un mal necesario para los clubes en Europa radica en que los suyos se reporten con los seleccionados nacionales, dado que hay probabilidad de lesiones en el marco de las fechas FIFA. Esta no fue la excepción para el Rangers, la institución donde milita actualmente el Búfalo. Hay murmullos y hasta un referente exigió el regreso del cordobés.

Se trata de Ally McCoist, una de las máximas figuras en la historia del equipo. A través de una entrevista con el medio Football Scotland, afirmó que él debería regresar lo más pronto posible a Glasgow para ser revisado.

“Llámame anticuado, pero si ese es el caso, lo tendría en el primer vuelo de regreso para verlo y evaluarlo”, señaló McCoist, quien tiene pasado como entrenador del Rangers. Además, cuestionó el porqué lo habían llamado si no era tan importante en la era de Reinaldo Rueda.

“En términos generales, no ha estado jugando en la selección nacional y pensé inicialmente que esa era la razón por la que no había sido elegido”, señaló el referente, quien claramente prefiere verlo en su tierra y no disputando el último partido clasificatorio, esto en caso de que pueda llegar.

Pese a la evidente molestia del atacante, en la Selección aspiran a contar con sus servicios. Le harán una última revisión en las próximas horas, y allí se definirá si está apto para viajar a tierras venezolanas de cara al último partido.