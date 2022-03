Hospitalizan de urgencia a jugador del América y no podrá jugar contra Tolima

América tendrá una durísima prueba el domingo siguiente contra el Deportes Tolima. El conjunto viene golpeado, puesto que Patriotas le propinó una victoria inesperada por 2-1, esa misma que derivó en una lluvia de críticas hacia Juan Carlos Osorio y a sus dirigidos.

Los reportes médicos no paran de ser densos para los Escarlatas. Osorio no ha tenido la oportunidad de contar con toda su nómina a disposición en el transcurso del campeonato; y lo peor radica en que no podría reforzarse el equipo en la ventana de mitad de año.

Sumándole a las ausencias de Iago Falque, Brayan Vera, Elvis Mosquera y Carlos Sierra, se suma John Edison García. El club americano se pronunció a través de las redes sociales, señalando que padece de una hematuria; es decir, sangre en su orina.

Previamente García sufrió de una contractura de aductores, por lo que se había perdido el encuentro frente a Patriotas; ahora todo queda en las manos de los médicos, quienes deberán darle la orden al defensor de volver en su momento.

América jugará contra Tolima este domingo 27 de marzo a partir de las 7:30 p.m. (hora local)