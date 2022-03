Uruguay y Ecuador clasificaron al Mundial, solo resta definir quién va al repechaje

La jornada 17 de la Eliminatoria Suramericana rumbo a Catar 2022 fue concluyente y dejó definidos los cuatro cupos directos.

Con los resultados que se dieron en los partidos de este jueves 24 de marzo, Ecuador y Uruguay se sumaron a Brasil y Argentina como los cuatro equipos clasificados a la cita orbital.

El que acomodó todo fue Uruguay con su triunfo ante Perú y llegó a 25 unidades para hacerse inalcanzable para sus escoltas.

Por su parte, los ecuatorianos se vieron sorprendidos en su visita a Paraguay, pero el triunfo Charrúa hace que los peruanos ya no los logren alcanzar y dicen presente en Catar.

Solamente queda por definir el quinto puesto que da cupo al repechaje que se jugará ante el quinto clasificado de la eliminatoria de Asia. Ese tiquete lo estarán peleando Perú (21) (local vs Paraguay), Colombia (20) (visitante vs Venezuela) y Chile (19) (local vs Uruguay).

Resultados de la jornada 17 de la Eliminatoria

Colombia 3-0 Bolivia

Paraguay 3-1 Ecuador

Brasil 4-0 Chile | 6:30 p.m.

Uruguay 1-0 Perú | 6:30 p.m.