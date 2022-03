Las cuentas que hace la Selección Colombia para clasificar a Catar 2022

Colombia recibe esta tarde (6:30 p.m.) a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022 con la única consigna de ganar, sin importar el marcador o la vía por la que se logre.

Los tiempos y las posibilidades propias para el equipo dirigido por Reinaldo Rueda se agotaron y ahora lo único que sirve es vencer en los dos encuentros que quedan y esperar a que se den otros resultados para seguir soñando con una clasificación.

Las cuentas

Colombia se ubica en el séptimo lugar con 17 puntos y está a cinco unidades de Uruguay (22), cuarto clasificado, y a cuatro de Perú (21), quinto en la tabla. Sexto aparece Chile (19), único que supera a la Tricolor en diferencia de goles. De igualar en puntos ante Charrúas o Incas, el gol diferencia no será preocupación.

Para aspirar al menos a la repesca, sí o sí, deberá ganar ambos partidos para llegar a 23 unidades y esperar otros resultados.

Combinaciones que necesita Colombia para superar en la tabla a sus rivales directos:

- Que Uruguay contra Perú (de local) y ante Chile (como visitante) no sume más de un punto.

- Que Perú contra Uruguay (de visitante) y ante Paraguay (como local) no sume más de dos puntos.

- Que Chile contra Brasil (de visitante) y ante Uruguay (como local) no gane ambos partidos.

Incluso habría una opción de clasificar sin que Colombia gane ambos partidos y es que haga cuatro puntos y Perú y Chile pierdan los dos encuentros que les quedan.

Las opciones son complejas, pero no imposibles y mientras las matemáticas no digan lo contrario, la esperanza no se pierde.

Sin casa llena

Varias tribunas del estadio Metropolitano estarán cerradas por el mal comportamiento de los aficionados en la derrota contra Perú.

Aunque el estadio Metropolitano sí podrá recibir público, tendrá cuatro sectores que estarán inhabilitados para el duelo de esta noche. Dichas zonas corresponden a las tribunas detrás de los arcos (norte y sur) y estarán ocupadas por toldos publicitarios en lugar de aficionados.

Programación

Hoy

Colombia vs Bolivia | 6:30 p.m.

Paraguay vs Ecuador | 6:30 p.m.

Brasil vs Chile | 6:30 p.m.

Uruguay vs Perú | 6:30 p.m.

Mañana

Argentina vs Venezuela | 6:30 p.m.