¿Es cierto que Nacional hizo una oferta para fichar a Andrés Román?

Como termina contrato a mediados de 2022 y todavía no ha aceptado una renovación, existen muchas posibilidades de que el lateral bogotano salga de Millonarios. Precisamente por eso, surgieron rumores que lo pusieron en el radar de varios equipos, entre estos el ‘verdolaga’. Sin embargo, en la prensa revelaron si es cierto que Nacional hizo una oferta por Andrés Felipe Román, con la cual pretendería ficharlo a coste cero en junio del presente año.

El 23 de marzo de 2022, el periodista Nicolás Flórez público un artículo en el portal Marca Colombia, en el cual abordó la situación de Román. La información más llamativa que compartió, pues para nadie es un secreto que el lateral no ha renovado con Millonarios porque querría irse al fútbol internacional, apuntó a la supuesta posibilidad de que Nacional lo fiche. Según Flórez, el ‘verdolaga’ no habría hecho ninguna oferta al jugador para que llegue libre a mediados de 2022. Además, el bogotano no estaría interesado en jugar para el equipo paisa:

“Si algo causa escozor en el aficionado de Millonarios es la idea de que uno de sus referentes se ponga la camiseta Verdolaga. Aunque no fue de inmediato, el reciente fichaje de Jhon Duque por el equipo antioqueño es un ejemplo de cómo se pasar de adorado a odiado en poco tiempo.

Se viene hablando de una supuesta oferta de Nacional para llevarse al lateral derecho. Se trata de un rumor sin ningún fundamento por varias razones. La primera es que el jugador no ha tenido ningún acercamiento con club alguno de Colombia distinto a Millonarios, que ha sido para tratar su renovación.

Lo otro tiene que ver con lo deseos propios del jugador, que sabe la proyección que tiene y ve buenas posibilidades para irse a un club extranjero. Además, es hincha de Millonarios y jugar para Atlético Nacional, uno de los principales rivales históricos, no le llama la atención”

