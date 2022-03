“Cero dignidad, cero vergüenza”, Iván Mejía le tira de nuevo a Osorio

Iván Mejía no le perdona nada a Juan Carlos Osorio y le volvió a tirar con todo por su presente con América de Cali.

La situación del timonel risaraldense al frente del cuadro Escarlata se está haciendo insostenible ante los malos resultados y la evidente relación quebrantada con el propietario del equipo, Tulio Gómez.

Los propios directivos de la institución han reconocido que no están conformes con el proyecto Osorio, pero que no lo sacan porque no tienen dinero para pagar la costosa indemnización.

Vea también: Colombia está sancionada por la FIFA para el partido contra Bolivia

Esto se ha convertido en un show mediático en el que en cada entrevista intercambian indirectas entre las partes.

Ante esto y la más reciente derrota de América a manos de Patriotas, Mejía publicó en sus redes sociales: “Tulio “trapea” con Osorio cada vez que lo entrevistan. El DT se hace el “loco” y no se da por enterado, cuidando su puesto y su indemnización. Cero dignidad, cero vergüenza. Los hinchas desesperados solo quieren que se vaya y no le haga más daño al club”.

Tulio “trapea” con Osorio cada vez que lo entrevistan. El DT se hace el “loco” y no se da por enterado, cuidando su puesto y su indemnización. Cero dignidad, cero vergüenza. Los hinchas desesperados solo quieren que se vaya y no le haga mas daño al club. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) March 23, 2022

Vea también: Aparece un as bajo la mesa para evitar una fuerte sanción de Johan Mojica

Además de esta publicación, el veterano periodista ha compartido en su red social twitter fuertes opiniones de otros usuarios y periodistas sobre el entrenador.